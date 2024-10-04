В двух районах Новосибирска организовали подвоз холодной воды из-за коммунальной аварии

В Калининском и Заельцовском районах людям привозят воду после аварии на городских сетях.

В Новосибирске отключили холодное водоснабжение в Калининском и Заельцовском районах. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили местные жители.

Согласно информации, размещенной на портале «Мой Новосибирск», отключение затронуло следующие адреса: на Красном проспекте — дома №№ 81, 81, 81, 81, 83, 83, 85, 85, 85, 87 и 87; на улице Кропоткина — дома №№ 100, 92, 94, 94 и 96; на улице Линейной — дома 37 и 41; на улице Объединения — дома №10, 12, 12, 14, 16, 20, 201, 22, 24, 26, 3а и 8; а также дом № 67 на Учительской улице.

По предварительным данным, восстановление водоснабжения ожидается к 20:00 того же дня. Однако в сообщении Горводоканала указано, что процесс может затянуться до 6:00 утра следующего дня. В качестве меры поддержки жителям будет организован подвоз питьевой воды к каждому дому на период отключения.

«Внимание! Горводоканал оповещает об отключении холодной воды с 11:00 часов 4 октября до 6 утра 6 октября в связи с аварией на городских сетях. Воду в течения дня обещают поставлять в бочках во двор каждого дома», — говорится в сообщении.

Напомним, Жителям Новосибирска рассказали о наступлении заморозков.