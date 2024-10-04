В НГАУ открылась мультимедийная аудитория, посвященная 30-летию законотворческой деятельности Новосибирской области

Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вместе с Губернатором Андреем Травниковым и депутатами регионального парламента приняли участие в торжественном открытии аудитории, посвящённой 30-летию законотворческой деятельности, в Новосибирском государственном аграрном университете.

Гости осмотрели коворкинг-зону и саму новую аудиторию, которая не только удобна и современна, но и оснащена качественным оборудованием. Ректор НГАУ Евгений Рудой назвал эту аудиторию лучшей в вузе, а своё учебное заведение кузницей кадров, в том числе, и депутатских. Ранее в аграрном университете уже открывались именные аудитории, которые помогли оснастить, сделать комфортными и современными депутаты регионального парламента, выпускники вуза. На этот раз торжественно открыли аудиторию, посвящённую 30-летию законотворческой деятельности в регионе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул в ходе церемонии открытия, что аграрный университет стал инициатором движения среди вузов области по созданию именных аудиторий и лабораторий: «В этом есть мощный воспитательный фактор. Молодые ребята, которые выбирают и осваивают будущую профессию, уже понимают, что можно добиться успеха, результата, можно сделать больше для развития и своего региона, и своего вуза, тебя будут знать и уважать. Создание вот такой коллективной аудитории важно вдвойне. Спасибо Андрею Ивановичу Шимкиву и всем его коллегам за то, что инициировали этот проект».

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив отметил, что благодаря современным технологиям студенты в новой аудитории смогут в режиме реального времени знакомиться с работой депутатов Законодательного Собрания региона: в частности, наблюдать за ходом сессий регионального парламента: «Аудитория оснащена по последнему слову техники. Для тех студентов, кто хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством, да и не только с ним, будет интересно, как устроена законодательная база, как проходят заседания аграрного комитета, как проходят сами сессии».

Также Андрей Шимкив выразил благодарность всем, принимавшим участие в этом проекте: «Уважаемые коллеги, депутаты, строители, все, кто помогли нам сделать такую аудиторию – хочу всем сказать огромное спасибо и уверен, что вы на своих округах почувствуете, увидите тех студентов, которые проходят через именные аудитории сельхозуниверситета».

Андрей Травников и Андрей Шимкив наградили строителей и проектировщиков новой аудитории. Почётными грамотами Заксобрания награждёны заместитель генерального директора по финансам и экономике «РСУ-5 Новосибгражданстрой» Сергей Голубев и начальник столярного цеха этой же компании Евгений Проскурников. А Благодарностью Заксобрания Новосибирской области отмечен председатель Совета депутатов Маслянинского района Вячеслав Ярманов, которого Андрей Шимкив назвал одним из инициаторов проекта.

Студенты в ответ вручили памятные таблички региональным парламентариям, которые внесли вклад в создание именной аудитории Заксобрания: Андрей Шимкив, Майис Мамедов, Василий Иваков, Валерий Ильенко, Олег Бугаков, Александр Кулинич, Сергей Гайдук, Никита Галитаров, Олег Подойма, Виктор Кушнир, Николай Машкарин, Александр Тепляков.

Олег Бугаков, который свой диплом учёного агронома получил в 1984 году, рассказал, что от полученного предложения поучаствовать в создании аудитории Заксобрания отказаться было нельзя. «Это наш родной университет: здесь учился мой отец, здесь учился я, здесь учился мой сын. Для нас это родное и святое место», – подчеркнул региональный парламентарий. По его мнению, открытие именной аудитории Заксобрания позволит студентам ближе ознакомиться с политической жизнью региона, понять, как работает Заксобрание, какие законы там принимаются.

Ещё один выпускник вуза Александр Тепляков уверен, что в развитии сельскохозяйственных технологий нам нужно бежать впереди всей планеты, ведь будущее за новыми технологиями. «Вы же сами видите, что тот же искусственный интеллект проникает во многие сферы нашей жизни, и от этого никуда не уйти, как и от любых современных технологий, – отметил депутат. – Открытие этой аудитории показало, что наше аграрное сообщество объединяется по принципам единого участия не только в производственных делах, но и в общественных. Поэтому мы не смогли стоять в стороне».

Идея реконструкции одной из аудиторий вуза появилась, когда региональный парламент готовился к празднованию своего 30-летия. Проект придумали студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Андрея Дмитриевича Крячкова. А воплотила проект в жизнь ЗАО «РСУ-5 Новосибгражданстрой» (директор – Михаил Голубев). Пространство университетского корпуса изменилось радикально – усилены деревянные перекрытия, переделаны полы, стены.

Студенты НГАУ поделились мнением, что новая аудитория не только оснащена техникой и оборудованием, но и комфортная: удобная стулья и парты, кондиционеры.

В настоящее время в НГАУ – более 40 именных профильных аудиторий в честь ведущих сельхозтоваропроизводителей и выдающихся выпускников разных лет.