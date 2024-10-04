В Новосибирске 16 мигрантов увезли с фермы в военкомат

Завершилась операция по выявлению нарушений миграционного законодательства в Новосибирской области.

В Новосибирской области завершилась масштабная операция силовых структур, направленная на выявление нарушений миграционного законодательства и контроль за воинским учётом. Об этом сообщает сайт vn.ru. В ходе рейдов, проведённых на фермах за городом, были выявлены факты использования труда мигрантов в ненадлежащих условиях.

В пятницу утром сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону провели внеплановую проверку нескольких фермерских хозяйств в окрестностях Новосибирска. В результате проверки были обнаружены 26 мигрантов. Шестнадцать из них, после установления личности, были доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учёт. По предварительным данным, мигранты, в основном граждане Таджикистана, работали на фермах в обмен на жильё и питание. Условия труда и проживания были оценены как крайне неблагоприятные.

Организатор привлечения и трудоустройства мигрантов, гражданин РФ, задержан и проходит допрос. В настоящее время выясняется, кому принадлежат фермы и куда поставлялась продукция, произведённая на них.

Представитель военного следственного отдела сообщил, что подобные проверки в Новосибирской области будут продолжены в соответствии с поручением главы СКР.