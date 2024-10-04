В Новосибирске бывший военный избил женщину до состояния комы

Сын избитой женщины в Новосибирске переживает, что нападавший избежит наказания.

В Новосибирске 1 октября на улице Гоголя мужчина напал на женщину и жестоко избил её бутылкой. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказал сын потерпевшей.

Александр (имя изменено) рассказал, что его мама пошла в гости к знакомой, где у неё возник конфликт с мужчиной, который набросился на неё, снимая всё на камеру телефона. Кадры есть в распоряжении редакции, однако мы не можем их публиковать по этическим соображениям.

«Ты кого, су**, назвала? А, ты, тварюта, еб**. Ты сейчас пожалеешь, что приехала сюда. Ты, наверно, не понимаешь, куда попала? А, мра** еб**? Ты еб** (лицо, прим. ред.) своё закрой. Ты ещё раз здесь квакнешь — ты выскочишь на*** с этого балкона. Ты поняла меня? Я тебе ещё раз говорю: у этой девчонки (мужчина переводит камеру на женщину, сидящую рядом с кроватью, прим. ред.) муж пропал на СВО, он без вести пропавший. Ты, су**, сюда со своим бл*** мужем приехала, начинаешь тут всех га*** называть. Ты думаешь, что у тебя одной проблемы? Да твои проблемы по сравнению с нашими — да х***. Ещё раз своё еб*** откроешь — я тебе его так расшибу. Ты меня услышала, тва**?», — говорил мужчина в момент избиения.

Сын избитой пояснил, что после жесткого нападения мужчина вытащил её на улицу без сознания и оставил на асфальте. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас она находится в коме.

По нашим данным, нападавшего зовут Михаил Т. Его задержали правоохранители и возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас он находится в СИЗО. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по покушению на убийство жительницы региона. В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение, и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — прокомментировали в ведомстве.

По словам Александра, Михаил был ранее судим за убийство женщины, но не полностью отбыл свой срок. Собеседник утверждает, что он уехал из колонии в зону СВО и в дальнейшем был помилован. Также он предоставил фотографии мужчины в военной форме и с медалями ЧВК «Вагнер». Этой информации нет никакого подтверждения.

Сейчас сын избитой переживает, что Михаил может избежать наказания.

«Очень переживаю. Я боюсь, что он может уйти от следствия», — подытожил он.



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