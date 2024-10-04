В Новосибирске объяснили условия службы по контракту

Контракт могут заключить сибиряки в возрасте от 18 до 65 лет.

С 1 октября 2024 года в Новосибирской области увеличен размер единовременной выплаты для жителей, заключающих контракт с Минобороны РФ, до 1 миллиона рублей.

Военный комиссар Куйбышевского и Северного районов Антон Белевич сообщил, что контракт могут заключить жители региона в возрасте от 18 до 65 лет с категорией годности А, Б или В. Выплата предоставляется сразу после подписания контракта.

Минимальная зарплата участников СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, а также предусмотрены премии и льготы для бойцов и их семей, включая кредитные каникулы и бюджетные места для обучения детей.