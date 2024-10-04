В Новосибирске опубликованы народные приметы на 4 октября: что можно и нельзя делать в этот день

4 октября православные христиане отмечают память апостола Христа Кондрата, который, будучи проповедником христианства, стал свидетелем крестной смерти и воскрешения Иисуса. В этот день также чтят священномученика Ипатия, принявшего в юношестве иночество и посвятившего жизнь помощи нуждающимся.

Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского, который был известным епископом, духовным писателем и педагогом.

Приметы погоды 4 октября

На Руси существовали приметы, предсказывающие погоду на месяц вперед в зависимости от условий 4 октября:

Ясная погода и северо-восточный ветер предвещают холодную зиму.

Если кроты натаскали много соломы в свои норы, зима будет суровой.

Начало линьки домашней птицы указывает на приближение похолодания.

Мало грибов и много орехов в лесу говорят о суровой и снежной зиме.

Ярко-оранжевое солнце предвещает сильный ветер.

Что можно делать 4 октября

Согласно обычаю, 4 октября следует угостить домового лакомствами для защиты домашнего хозяйства от злых сил. Рекомендуется совершать добрые дела, так как за них воздастся вдвойне. В этот день принято варить овсяную кашу, богатую питательными веществами и полезную для здоровья.

Запреты на 4 октября

4 октября запрещено посещать баню — это может привести к проблемам со здоровьем. Не рекомендуется менять свой облик: стричься, красить волосы или покупать новую одежду. Считается, что в этот день лениться нельзя, чтобы избежать финансовых неприятностей. Также лучше избегать ссор, так как даже незначительный конфликт может перерасти в серьезную проблему. Предки советовали девушкам не есть до заката, чтобы не «проглотить» свою молодость и красоту.