В Новосибирске открыли сквер имени участницы ВОВ Екатерины Филимоновой. Фоторепортаж.

На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, ветераны и действующие сотрудники прокуратуры, а также родственники Екатерины Дмитриевны.

4 октября 2024 года в Новосибирске состоялось торжественное открытие сквера, посвященного памяти Екатерины Дмитриевны Филимоновой — участницы Великой Отечественной войны и прокурора Центрального района города. Об открытии сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. На мероприятии побывал фотокорреспондент Сиб.фм Денис Винокуров.

В ведомстве рассказали, что Екатерина Филимонова ушла на фронт в ноябре 1942 года и вернулась лишь в 1946 году. За свои заслуги она была награждена орденом «Отечественной войны II степени» и несколькими медалями, включая «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Службе в органах прокуратуры она посвятила почти три десятилетия, занимая должность прокурора Центрального района с 1953 по 1973 год. Екатерина Дмитриевна проживала неподалеку от нового сквера — на Серебренниковской улице.

В сквере установлена памятная стела в честь всех сотрудников прокуратуры области, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны и в других конфликтах.

«Открытие сквера и стелы — очередной шаг по сохранению памяти о прокурорских работниках — защитниках Отечества. Молодое поколение будет знать и помнить своих предшественников, стоявших на страже свободы нашей Родины и закона, бережно хранить и преумножать героические традиции прокуратуры», — отметили в прокуратуре.

Новый сквер станет не только местом для патриотических мероприятий, но и уютной зоной для отдыха горожан.