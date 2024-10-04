В Новосибирске отменили концерт рэпера Voskresenskii

Из-за «деструктивных» песен в Новосибирске отменен концерт рэпера Voskresenskii.

На своей странице ВКонтакте Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров сообщил сибирякам об отмене концентра белорусского рэпера Voskresenskii (Евгения Островского).

Известно, что исполнитель должен был выступить в лофт-парке «Подземке» 5 октября, однако некоторые родители возмутились, узнав о концерте.

«После обращения ко мне одного неравнодушного отца, который узнал, что его 15-летний сын собирается идти на эту вакханалию, я связался с Александром Гинтером, хозяином этого помещения, и вопрос решил сам собой. Этот «певец» в нашем городе рот открывать не будет», — написал Сергей Майоров.

Он также отметил, что творчество рэпера является «деструктивным» и унижает всех женщин и девушек.