В Новосибирске ожидается сильная магнитная буря 4 октября

Магнитная буря воздействует на состояние новосибирцев.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 4 октября 2024 года, ожидается магнитная буря уровня G3, что составляет почти 7 баллов силы.

Уточняется, что мощность бури будет ощутима к 18:00 по местному времени и закончится только к концу дня.

Специалисты добавили, что все выходные продержится магнитная буря, поэтому метеозависимым людям следует тщательнее следит за своим здоровьем в этот период.

Напомним, что стала известна дата первых морозов в Новосибирской области