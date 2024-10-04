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проиcшествия

В Новосибирске произошло ДТП под «мостом глупости» у Гагаринской

Фото: паблик «АСТ-54» / ВК

Вечером 3 октября в Новосибирске на Красном проспекте произошла авария с участием нескольких автомобилей под известным «мостом глупости».

По информации паблика «АСТ-54», грузовик не смог проехать под мостом, застряв в нем. В результате легковой автомобиль «КИА К5», следовавший за фурой, на высокой скорости врезался в ее прицеп.

Водитель легковушки получил медицинскую помощь.

В этот раз предупреждающий плакат на мосту с надписью «водитель грузовика, твоя машина не пройдет» снова остался незамеченным.

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Дамир Трубников

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