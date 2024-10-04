В Новосибирске прошел показ спектакля «Бабушка напрокат»: душевная и забавная история о безграничной любви бабушек, дедушек и их внуков

Эксклюзивный показ спектакля «Бабушка напрокат» прошел 2 октября на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска в рамках празднования Декады пожилых людей.

Команда специалистов МКУ Центр «Созвездие» в партнерстве с АНО «Старость в радость – Новосибирск» стали создателями социального проекта «Театр в помощь» – победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году. В рамках проекта был создан театральный спектакль «Бабушка напрокат» силами воспитанников и преподавателей центра.

По словам заместителя директора центра Оксаны Владимировны Кравченко, театральная деятельность реализуется уже три года:

«Наш педагог-организатор – Ксения Владимировна – очень творческий человек, любит театр. И это все началось с нее. Как только она пришла к нам работать, все дети тоже полюбили театр. Вообще театральной деятельностью мы занимаемся не только в рамках проекта, но и готовим свои мероприятия. У нас проходят спектакли к Новому году, ко Дню учителя, к Первому сентября».

Участие детей в таких активностях – залог не только интеллектуального и культурного развития личности, но и повышения самооценки, понимания своих собственных сил и возможностей. Как говорят педагоги, маленькие актеры становятся несравненно довольнее и счастливее, когда слышат аплодисменты от зрителей.

Декорации и костюмы участники театральной труппы делают самостоятельно, своими руками. Педагоги дополнительного образования по прикладному искусству совместно с ребятами создают объемные атрибуты, цветы, рамки, зеркала, звезды — все, что понадобится для выступления.

Спектакль показали уже в пяти различных учреждениях: на площадках «Городского центра активного долголетия, реабилитации» (филиалы «Лунный камень», «Обские зори», «Ветеран»), в «Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов», а также в самом центре «Созвездие». Этот спектакль, уже полюбившийся зрителям, затрагивает важные темы межпоколенческих отношений, любви и заботы о близких.

Сам проект, в рамках которого появился спектакль «Бабушка напрокат», нацелен на решение ряда важных социальных задач: проблема социализации детей-сирот и адаптация социально незащищенных категорий граждан. Важность подобных решений подтвердила и начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Потапова – почетный гость показа:

«Стартовала Декада пожилого человека – даты, в которые праздничные программы отмечаются практически во всем мире, и Новосибирск – не исключение. Каждый год мы стараемся внести что-то новое в городской план. Сегодня будет показ спектакля, и это как раз впервые в практике Департамента по социальной политике: подведомственное учреждение, Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, совместно с организацией «Старость в радость – Новосибирск» сделали спектакль с очень интересным названием «Бабушка на прокат».

Удивительная, смешная, яркая и трогательная история. Это как раз та самая история, которая рассказывает о безграничной любви наших бабушек, дедушек и их внуков».

«Бабушка напрокат» – это не просто комедийная постановка, а глубокая история о том, как важно ценить семейные связи и поддерживать старшее поколение. В центре сюжета двое ребятишек – брат и сестра, которых мама решает оставить у бабушки, предложившей присмотреть за детьми в деревне, чтобы посетить обучающие курсы. Однако, по мере развития событий, они осознают, что настоящая ценность заключается не в услугах, а в любви и внимании, которые они могут подарить своим родным.

К сожалению, многие пожилые люди сталкиваются с одиночеством, недостатком внимания и социальной изоляцией. Декада пожилых людей и такие серьезные, но душевные проекты, как «Театр в помощь» помогают акцентировать внимание на этих проблемах и искать пути их решения. Общество должно понимать, что забота о пожилых – это не только обязанность семьи, но и ответственность всего общества.

Празднование этого события напоминает нам о необходимости уважать и ценить наших старших, а также о том, что каждый из нас может внести свой вклад в улучшение жизни пожилых людей. Забота о старшем поколении – не только долг, но и привилегия, которая обогащает нашу жизнь.

Зрители, среди которых были как пожилые люди, так и молодежь, отметили эмоциональную насыщенность спектакля и его актуальность. Многие из них делились своими впечатлениями после показа, подчеркивая, что такие постановки помогают лучше понять и оценить роль пожилых людей в нашей жизни.

Автор текста: Наталья Кузерина