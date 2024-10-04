В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в Кондратьев день 4 октября

В пятницу, 4 октября, в Русской Православной Церкви вспоминают священномученика Кодрата, а народ называет этот день Кондратьевым.

В этот день совершается Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня и чтится память 24 известных святых, включая священномученика Кондрата, который проповедовал среди язычников. Хотя его и закидали камнями, но он чудом выжил. Однако позже скончался в заключении. Также отмечается святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Согласно народным приметам, 4 октября является временем для дружелюбия и стремления к достатку. Наблюдения за погодой в этот день предсказывают, какой будет погода в течение следующих четырех недель. Девушки готовились к замужеству, убирая дома и показывая себя с лучшей стороны.

Традиции Кондратьева дня включают разбрасывание золы для обеспечения хорошего урожая и приготовление густой каши с медом для укрепления отношений. Запрещается спорить и конфликтовать, а также бездельничать, чтобы избежать финансовых трудностей. В этот день не рекомендуется откладывать дела на «черный день», а также ходить в лес в одиночку. Нельзя оставлять грязную посуду на столе, чтобы не накликать беду.