В Новосибирске в пятницу до 10 вечера будут ходить два левобережных трамвая

Это связано с ремонтными работами.

Как сообщает пресс-служба Новосибирска, в пятницу вечером, с 22:00, в левобережье города будет приостановлено движение трамваев по двум маршрутам.

В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях на улице Широкой, на участке от Демьяновской до Дюканова, будет изменено расписание движения. Работы продлятся до 5:00 понедельника, 6 октября.

В данный период работа трамваев №10 и №18 будет осуществляться по следующим схемам:

Маршрут № 10: от депо до остановки «ТГ «Левобережный», затем по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, Широкой, Ватутина, Котовского, Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев и обратно к депо через остановку «ТГ «Левобережный».

Маршрут № 18: в прямом направлении: от конечной остановки «Посёлок Чемской» по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкой, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской и Связистов до конечной остановки «Юго-Западный ж/м» и в обратном направлении в том же порядке.

Как стало известно, экипажи трамваев будут информировать пассажиров о предстоящих изменениях в расписании. Диспетчеры и контроллеры организуют работу вагонов с учетом нововведений.

Напомним, что экипаж ДПС сопроводил женщину, опаздывающую на авиарейс в Новосибирске.