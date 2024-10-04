В Новосибирске водителя КАМАЗа зажало в кабине из-за аварии

КАМАЗ столкнулся с другим грузовиком поздно вечером в Новосибирске — водитель оказался зажат в кабине.

В группе ACT-54 соцсети ВКонтакте сообщили, что вчера вечером, 3 октября 2024 года, на улице Большевистской в Новосибирске КАМАЗ въехал в припаркованный ЗИЛ, в результате чего водитель грузовика застрял в кабине и на помощь к нему прибыла бригада МАСС.

Спасатели при помощи специальных устройств вызволили мужчину и передали его медикам.

Напомним, что в Новосибирске Suzuki SX4 сбил женщину и ребёнка