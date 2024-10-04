В Новосибирске задержали выдворенных из России женщин-мигранток

В Новосибирске правоохранительные органы задержали женщин, чье пребывание на территории России было признано нежелательным. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора проинформировали полицию о местонахождении мигранток.

Полицейские использовали систему распознавания лиц «Find Face», оснащенную искусственным интеллектом, для идентификации иностранных гражданок.

На основе полученной информации задержанные были обнаружены на одной из станций метрополитена.

Напомним, цыгане застряли в лифте многоэтажного дома в Новосибирске.