В Новосибирской области две школы закрыты из-за большого числа заболевших пневмонией

В Искитиме (Новосибирская область) школы №3 и №4 переведены на дистанционное обучение из-за роста числа случаев пневмонии.

Об этом сообщает Искитимская центральная городская больница (ЦГБ). В школах №5 и №9 несколько классов также переведены на удаленный формат.

Кроме того, в детской поликлинике введен карантин с 7 по 28 октября. Также в учреждении действует строгий масочный режим.

По словам заведующей педиатрическим отделением Валентины Юрьевой, с начала 2024 года зафиксировано 298 случаев пневмонии у детей, что уже превысило показатели за весь прошлый год.