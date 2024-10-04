В Новосибирской области сотрудники морга перепутали тела

Во время похорон в Новосибирске родственники обнаружили подмену из-за сотрудников морга, которые перепутали тела.

Стало известно, что ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» по ошибке перепутало бирки на телах покойных, из-за чего одно из тел было отправлено в город Каргат для захоронения вместо другого.

Известно, что родственники и коллеги покойной О.Л., пришедшие на прощание, обнаружили, что вместо неё в прощальном зале находилось тело другого человека.

Ситуация выяснилась после того, как тело О.Л. по ошибке увезли в Каргат. Главный юрисконсульт АО «ИМИ», занимавшегося организацией похорон, пояснил, что на момент прощания родственники поняли, что произошло недоразумение, что вызвало необходимость срочной замены тел и разрешения конфликта с семьей покойной.

Как стало известно позже, родственники ошибочно подписали документы на опознание тела из-за некомфортных условий в морге, таких как плохая вентиляция и неприятный запах. В свою очередь, компания понесла как репутационные, так и материальные убытки из-за ошибки сотрудников морга.

По данным ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ», была проведена служебная проверка, частично подтвердившая факты нарушения действующих норм при выдаче тел покойных.