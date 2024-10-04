Жителям Новосибирска рассказали о наступлении заморозков

Первые заморозки придут в Новосибирск в конце месяца.

В октябре новосибирцы в последний раз смогут насладиться теплыми днями. К концу месяца в городе начнутся заморозки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в эти выходные и на протяжении следующих двух недель температура воздуха будет держаться выше нуля. Хотя эти дни нельзя назвать теплыми, 10 октября ожидается максимальная температура в +8 градусов.

С 22-го числа начнется похолодание, температура воздуха опустится до 0 градусов. Однако жителям Сибири пока рано утепляться.

Синоптики прогнозируют, что до конца месяца температура будет опускаться не ниже -2 градусов. С 23-го по 31-е будут идти осадки, а с 25-го по 27-е — снег.

Напомним, что в Новосибирской области соединят новой дорогой два района.