Агроном рассказал новосибирцам, какие растения легко переживут зиму под снегом

Некоторые растения недостаточно просто привязать и оставить, важно именно наклонить к земле, иначе погибнут.

Агроном и кандидат наук в области сельского хозяйства Алексей Мармулев указал на культуры, способные зимовать под снегом, сообщает АиФ-Новосибирск.

Как отметил специалист, в первую очередь к таким культурам относится земляника. Ее посадку лучше организовать в зонах с обильным снежным покровом. Под снегом также может зимовать малина.

«Дачники ошибочно связывают малину в пучки, считая это правильным. В условиях Сибири необходимо пригибать ее к земле, чтобы избежать высушивания весной на замерзшей почве. Из-за этого малина часто пропадает», — пояснил Алексей.

Он также отметил, что почки погибают, если ветку пригибают на уровне снега, так как современные сорта недостаточно устойчивы к вымерзанию и иссушению.

«Рекомендую пригибать малину в первой половине октября, когда стебли еще гибкие и нет сильных морозов», — подвел итог он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 октября в Новосибирске ожидается до +15 градусов.