Как праздновали День учителя в СССР. Раритетные фото 5 сентября

5 сентября в России празднуется День учителя. Как его праздновали в СССР – в фотоленте Сиб.фм.

Около сотни стран мира празднуют День учителя 5 сентября, однако в Белоруссии и в Казахстане его отмечают в первое воскресенье октября.

День учителя начали праздновать с 1965 года решением Президиума ВС.

Ученики и педагоги были обязаны носить праздничную форму — белый верх, черный низ.

В СССР праздник был призван показать, как учителя меняют мировоззрение детей.

В некоторых школах в этот день проходил день самоуправления, когда ученики преподавали педагогам.