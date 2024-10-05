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общество

Как праздновали День учителя в СССР. Раритетные фото 5 сентября

Фото предоставлено читателями Сиб.фм

5 сентября в России празднуется День учителя. Как его праздновали в СССР – в фотоленте Сиб.фм.

Фото Как праздновали День учителя в СССР. Раритетные фото 5 сентября 2

Около сотни стран мира празднуют День учителя 5 сентября, однако в Белоруссии и в Казахстане его отмечают в первое воскресенье октября.

Фото Как праздновали День учителя в СССР. Раритетные фото 5 сентября 3

День учителя начали праздновать с 1965 года решением Президиума ВС.

Фото Как праздновали День учителя в СССР. Раритетные фото 5 сентября 4

Ученики и педагоги были обязаны носить праздничную форму — белый верх, черный низ.

Фото Как праздновали День учителя в СССР. Раритетные фото 5 сентября 5

В СССР праздник был призван показать, как учителя меняют мировоззрение детей.

Фото Как праздновали День учителя в СССР. Раритетные фото 5 сентября 6

В некоторых школах в этот день проходил день самоуправления, когда ученики преподавали педагогам.

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Александр Борисов
журналист

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