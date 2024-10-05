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общество

Митя Фомин рассказал о жестоком растерзании собаки в Новосибирске

Фото: соцсети Мити Фомина

Артист признался, что история навсегда оставила шрам в его сердце.

Новосибирский музыкант Митя Фомин на несколько дней вернулся в родной город, чтобы посетить места своего детства. Первым делом приехал в дом по адресу ул. Народная, 12/1, где жил до пяти лет. В тот же период во дворе его дома произошла страшная история, которая оставила шрам в сердце артиста.

«В овраге у дома разворачивалась трагедия с собакой Альфой, которая принесла щенков. Мы всем двором кормили её, потом соседи (пока детей не было), отдали эту собаку на растерзание живодёрам. Это была, конечно, трагедия в моей жизни. Взрослые сказали какую-то свою версию потом я понял, что это была неправда. С тех пор я не верю взрослым», — с грустью в голосе отметил Фомин.

Фото Митя Фомин рассказал о жестоком растерзании собаки в Новосибирске 2


В период свой поездке шоумен также вспомнил о конфликте с педагогом музыкальной школы №8.

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Дарья Лапина
Журналист

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