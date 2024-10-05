Опубликован список худших школ Новосибирска по версии 2ГИС

Издание Сиб.фм публикует рейтинг худших школа Новосибирска по версии сервиса 2ГИС.

Средняя школа №96

Первое место занимает Средняя школа №96. Она получила 2,3 звезды. Люди пишут о нехорошем отношении руководства к детям.

«Школа не очень. Администрация школы в лице директора позволяет себе хватать маленьких детей (2 года) за руку и дёргать», — пишут на 2ГИС.

Top IT school

Второе место в нашем антирейтинге занимает Top IT school. Она получила от пользователей 2,7 звезды. Люди жалуются на плохую организацию учебного процесса.

«Устроили сюда дочь и через две недели сбежали. Организации ноль, в школу заходи кто хочешь, обещали просто шикарную программу и золотые горы, а по факту оказалось просто ужасно! В срочном порядке пришлось искать другую школу. Более того обещали вернуть всю сумму, за исключением дней, которые посетили. По факту на карту вернули три копейки. Будем судиться с этим отвратительным местом», — говорится в отзыве.

Средняя школа №156

На третьем месте расположилась школа №156. Она заработала 2,9 звезды от пользователей 2ГИС.

«Максимально грязная и плохая школа, на детей вообще всем плевать», — пишет пользователь.

Средняя школа №75

Четвертое место занимает Средняя школа №75. Ей жители мегаполиса поставили 3,1 звезды. Пользователи отмечают, что в школе постоянная проблема с учителями.

«Тем, кто думает отдать ребенка учиться в эту школу, совет-найдите другое место! Половины учителей нет(соответственно и уроков нет!), постоянно то болеет кто-то по пол года, то уволился, то просто нет учителя! Учителя, которые есть, часто работают сразу на два класса, то есть просто даёт задание и уходит вести урок у другого класса, а потом у детей двойки, так как учитель просто материал никакой не даёт», — пишет один из новосибирцев.

Средняя школа №178

Пятое место получает Средняя школа №178. Ей пользователи ставят 3,4 звезды.

«Не школа а сплошное недоразумение. Бардак во всём. Постоянные драки учеников, охрана которой нет дела до этого, охрана смотрит сериалы по телику, который для них повесили. Домофон, который никогда не работает. Порядка нет вообще. Школа старая, требуется ремонт. Неужели не выделяют деньги из федерального бюджета, чтобы отремонтировать школу? ведь она уже в ужасном состоянии. Поменяли крыльцо, а пол на 1 этаже не стали менять, тоже самое как у себя дома начать ремонт и всё забросить, не сделать до конца. Спортивный инвентарь на улице давно пора демонтировать», — говорят на сайте сервиса.