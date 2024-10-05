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Скончалась главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова

Фото: Союзмультфильм / ВК

Она скончалась от онкологии.

На 82-м году жизни ушла из жизни Татьяна Васильевна Папорова, главный редактор киностудии «Союзмультфильм». Она скончалась в своей квартире в Останкино от онкологического заболевания.

Татьяна Папорова посвятила более 40 лет работе в «Союзмультфильме», став значимой фигурой в создании культовых советских мультфильмов. Под её руководством были созданы такие шедевры, как «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты».

Также она принимала участие в совместной работе с японской киностудией над анимационным фильмом «Приключения пингвинёнка Лоло».

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Игорь Кириченко
Журналист

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