Стоимость товаров с льготной доставкой в Курскую и Белгородскую области составила почти 0,5 миллиарда рублей

До конца октября Авито продлил льготную доставку в Курскую и Белгородскую области, сейчас можно говорить о промежуточных итогах программы. Общая сумма скидки, предлагаемой продавцами покупателям, превысила 250 миллионов рублей. На платформе доступны бесплатное жилье, вакансии с проживанием доставка заказов за 1 рубль.

На льготных условиях было доставлено более 164 000 заказов в Курскую и Белгородскую области, что сэкономило местным жителям 24,7 миллиона рублей на оплате доставки. В числе наиболее популярных товаров: автозапчасти, одежда и обувь для детей и взрослых.

Наибольшее число заказов было отправлено из Москвы — на сумму 123 миллиона рублей, из Санкт-Петербурга — на 30 миллионов рублей, и из Московской области — на 20 миллионов рублей. Общая стоимость заказов с льготной доставкой достигла почти 500 миллионов рублей.

Напомним, что Авито Недвижимость также помогает жителям приграничных территорий с жильем, а Авито Работа — с трудоустройством.

В субсидировании доставки со своей стороны принимают участие партнеры Авито — Почта России, СДЭК и Халва Экспресс.