В Новосибирске агроном дал рекомендации по работе на даче в октябре-2024

В период окончания сезона важно учесть немало деталей, чтобы будущий дачный сезон не начался с неприятных сюрпризов.

Алексей Мармулев, кандидат сельскохозяйственных наук, в интервью АиФ-Новосибирск рассказал, какие работы следует провести на даче в октябре.

Прежде всего агроном советует прибрать участок, избегая оставления мусора. Компостную кучу лучше организовать в одном месте. Когда опасность пожара минует, рекомендуется сжечь мусор, следуя правилам пожарной безопасности. Владельцам газонов предлагается скосить траву как можно ниже. Иначе толстый слой снега и льда может вызвать выпревание, что усложнит уборку весной.

Что касается обрезки деревьев, агроном рекомендует удалять все сломанные и засохшие ветви. Ошибочно оставлять сучки, поэтому их нужно обрезать по стволу. Кустарники обрезаются до корня.

«Также обязательно нужно удалить всю старую малину, которая плодоносила в этом году. Она является местом зимовки различных вредителей, болезней, грибков и паутинных клещей, поэтому её нужно утилизировать разными способами. Одни используют дробилку, другие – сжигание. Но выбрасывать за пределы участка нельзя», — поясняет Алексей Мармулев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 октября в Новосибирске ожидается до +15 градусов.