В Новосибирске агроном предупредил, что еще можно посадить в октябре-2024

Главное – качественно пролить посаженные культуры, вне зависимости от того, влажная почва или нет.

Агроном также отметил, что в октябре 2024 года ещё можно проводить посадки. Важно обильно полить посаженные растения, независимо от влажности почвы. Хотя сбор урожая уже подходит к завершению, некоторые культуры ещё можно посадить — об этом изданию АиФ-Новосибирск поведал Алексей Мармулев, кандидат сельскохозяйственных наук.

Он отметил, что в октябре можно высаживать любые многолетники. Особенно это касается плодово-ягодных культур, кроме земляники. К таким относятся, например, смородина, малина, яблони и груши — главное после посадки тщательно их поливать, несмотря на возможную влажность почвы.

«Можно также высаживать луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, лилии. Это наилучший период для такой посадки», — объяснил агроном.

Посадка этих растений могла начаться ещё 20 сентября, когда кора уже вызрела и питомники начали продавать саженцы с открытой корневой системой. Все деревья стоит посадить до 20 октября. Однако косточковые растения и облепиху лучше высаживать весной для более успешного приживания.

Ранее в Новосибирске Сиб.фм сообщал, что агроном дал рекомендации по работе на даче в октябре-2024. Важно не только плотно закрыть двери, но и правильно подготовить почву.