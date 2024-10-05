82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
05 октября, 21:04
пробки
2/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
82.99% -1.1
сегодня
05 октября, 21:04
пробки
2/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
сегодня 20:30
общество

В Новосибирске ищут мужчину, который украл банковскую карту

Фото: скриншот из видео / ГУ МВД по Новосибирской области

В Железнодорожном районе Новосибирска полиция проводит расследование кражи, связанной с использованием похищенной банковской карты.

По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина, обнаружив утерянную карту, совершил с её помощью несколько покупок в различных магазинах города. Общая сумма незаконных операций составила более 5 тысяч рублей.

Сотрудники Железнодорожного отдела полиции обратились к жителям города с просьбой о помощи в установлении личности и местонахождения подозреваемого. Для этого они опубликовали его фотографию.

Всех, кто может опознать мужчину или обладает информацией о его местонахождении, просят связаться с полицией по телефонам: (383) 232-20-96 и 8-913-989-00-77.

Правоохранительные органы гарантируют полную конфиденциальность обратившимся гражданам.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в