В Новосибирске мать с ребенком самостоятельно спаслись из горящей квартиры

В субботу, 5 октября, в Новосибирске произошел пожар в девятиэтажном доме по адресу улица Богаткова, 194/4.

Возгорание в одной из квартир вызвало сильное задымление подъезда. Жительница квартиры с ребёнком успела покинуть помещение до прибытия пожарных.

Спасатели оперативно эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей. Все эвакуированные в безопасности.

Причины возгорания выясняются, ведутся следственные мероприятия. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что посетителей эвакуировали из Дворца культуры железнодорожников в Новосибирске.