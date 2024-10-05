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общество

В Новосибирске на выходных будет 7-бальная магнитная буря

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области в выходные дни ожидается высокий уровень геомагнитной активности.

Уже в ночь на субботу, 5 октября, начались магнитные колебания, которые достигли 7 баллов. Это классифицируется как жесткий магнитный шторм.

«Это результат мощной вспышки на Солнце уровня Х9.05, направленной прямо на Землю», — сообщил новосибирский астрофизик Александр Димов.

Он добавил, что ожидается несколько вспышек. Гипотетически возможны полярные сияния на широтах Москвы и Новосибирска.

Ситуация для метеозависимых жителей начнёт улучшаться в ночь с 7 на 8 октября, когда магнитосфера начнёт стабилизироваться.

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Игорь Кириченко
Журналист

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