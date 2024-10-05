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общество

В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024

Фото: соцсети, открытые источники

В субботу, 5 октября, в Новосибирске будут праздновать ежегодный День учителя. Редакция Сиб.фм собрала смешные мемы об учителях и школьной жизни.

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 2

И все мы помним, что в этот момент нам хотелось прыгать от счастья. Однако подставлять такого учителя нельзя.

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 3

Многие учителя поймут эту боль...

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 4

Фраза-триггер для многих учеников.

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 5

Как говорится, «жиза». Но не всегда

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 6

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 7

Наверное многие учителя хотели бы так сделать...

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 8

Когда ученик говорит, что ему это всё не нужно.

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 9

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 10

Учителя информатики поймут.

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 11

Многие ученики сталкивались с подобным...

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 12

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 13

Лучше все-таки читать параграф и не злить учителя...

Фото В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024 14

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Игорь Кириченко
Журналист

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