В Новосибирске опубликованы смешные мемы в День учителя-2024

В субботу, 5 октября, в Новосибирске будут праздновать ежегодный День учителя. Редакция Сиб.фм собрала смешные мемы об учителях и школьной жизни.

И все мы помним, что в этот момент нам хотелось прыгать от счастья. Однако подставлять такого учителя нельзя.

Многие учителя поймут эту боль...

Фраза-триггер для многих учеников.

Как говорится, «жиза». Но не всегда

Наверное многие учителя хотели бы так сделать...

Когда ученик говорит, что ему это всё не нужно.

Учителя информатики поймут.

Многие ученики сталкивались с подобным...

Лучше все-таки читать параграф и не злить учителя...