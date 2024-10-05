В Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в день Фоки и Ионы 5 октября

В субботу, 5 октября, Русская Православная Церковь вспоминает священномученика Фоку Синопского и пророка Иону, в народе этот день называется Иона Листодер.

В этот день также отмечается Собор Тульских святых и чтится память девяти известных угодников Божиих. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Согласно библейской истории, Иона провел три дня в чреве кита, молясь Богу, который велел морскому животному извергнуть его на сушу. Святой Фока, в свою очередь, привел множество идолопоклонников ко Христу и погиб мученически во время гонений императора Траяна.

В народных традициях 5 октября не рекомендуется есть рыбу, а также ловить её, чтобы избежать неудач. В этот день важно не ругаться и не лениться, иначе могут возникнуть денежные проблемы. Также считается плохой приметой спать в чужой постели, что может привести к «забиранию» чужих болезней.

Отмечается окончание уборки редьки, которая славится своими целебными свойствами. Особое внимание уделяется осине, считая её защитницей от дурного и печали.