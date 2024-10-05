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общество

В Новосибирской области снизился спрос на срочные займы

Фото: freepik.com

В Новосибирской области наблюдается падение спроса на срочные займы на непредвиденные расходы.

За девять месяцев 2024 года объем микрозаймов составил 36,8% от общего числа заявок, что на 5,7 процентных пункта ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года. Об этом сообщает онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Руководитель сервиса связывает данную тенденцию с переходом россиян к сберегательной модели финансового поведения. Снижение интереса к займам фиксируется с 2022 года на фоне стабилизации экономики.

При этом в июне текущего года стало известно о рекордном объеме займов, выданных микрофинансовыми организациями в России в мае. Эксперты разделились во мнениях о причинах этого всплеска, указывая на рост зарплат или на перенаправление банковскими структурами потенциальных заемщиков, которым было отказано в кредитах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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