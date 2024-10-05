Житель Новосибирска обнаружил незнакомку в гробу на похоронах матери

Сибиряк обомлел увидев в гробу другую покойную женщину. Оказалось, что в морге перепутали «бирки», а после и города, отправив гробы по разным адресам.

Не секрет что церемония прощания для россиян является одним из самых тяжёлых и траурных событий в жизни... В этот день люди чувствуют себя разбитыми, потерянными, переживают глубочайшее горе. Для жителя Новосибирска похороны собственные мамы обернулись дополнительными эмоциями, он буквально обомлел, заглянув в гроб... Внутри находилось тело другой женщины, не его матери.

Близкие и родственники также подошли к гробу и поняли, что не знают, кто находится внутри. Вся семья была шокирована случившимся, несколько минут они не могли прийти в себя, а позже начали действовать и распутывать эту загадочную цепочку.

Оказалось, что в морге перепутали бирки на телах покойников, как следствие — гроб с одной женщиной (уроженкой Новосибирска) отправился в Каргат Новосибирской области, а гроб с уроженкой Каргата остался в Новосибирске.

Разумеется, гробы поменяли местами, но потребовалось время. Каргат в 168 километрах от Новосибирска, похороны сдвинули на день.

Один из внуков 77-летней пенсионерки написал пост в социальных сетях.

- Бабушка была очень честная, добрая и любознательная. Она кандидат наук. Мне хочется узнать, с кем мы прощались изначально, как ее зовут и каким человеком она была. Я видел её в гробу и успел поскорбить о ней, хоть и не знаю, кто она, написал мужчина.

Близкие с другой стороны также шокированы, они недоумевают, как такое могло произойти.

Ранее Сиб.фм сообщал, что трогательное граффити с признанием в любви появилось в Новосибирске. Сибиряки были приятно удивлены, отметив «не перевелись еще романтики в наше время».