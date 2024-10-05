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общество

Зоопарк Новосибирска направил гуманитарную помощь коллегам из ДНР

Фото: t.me/nsk_zoo

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило продолжает оказывать поддержку коллегам из Донецкой Народной Республики.

Очередной груз гуманитарной помощи отправлен в зоопарк села Придорожное Старобешевского района. Сибиряки передали корма, строительные материалы и инструменты.

В зоопарке сообщили, что регулярно поддерживают связь с директором донецкого зоопарка Геннадием Кряжевым, чтобы предоставить необходимую помощь.

«Их ежедневная самоотверженная работа вызывает уважение и восхищение», — сообщили в новосибирском зоопарке.

Груз собран при поддержке Фонда имени Р.А. Шило и предпринимателей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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