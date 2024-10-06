Агроном объяснил, как защитить сливу от выпревания в Новосибирске

Новосибирцам дали совет по тому, как защитить сливу от выпревания.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на слова кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, сливу в Сибири высаживают крайне редко, потому как она плохо растет из-за выпревания, поэтому чтобы этого избежать, специалист советует поместить сливу там, где меньше всего снега.

«Если много снега, ткань отмирает. Недостаток кислорода вызывает гибель клеток», — уточнил он.

Также, по словам агронома, можно поставить лист железа или бочку, чтоб снег выдувало ветром или убирать снег от приствольного круга сливы.

Напомним, что агроном рассказал жителям Новосибирска, как защитить культуры от грызунов.