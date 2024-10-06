82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 22:47
пробки
1/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 22:47
пробки
1/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
сегодня 22:26
спорт

ФК «Сибирь» сыграл вничью со «Спартаком»

Дружба победила в игре футбольной команды «Сибирь» и костромского «Спартака».

6 октября новосибирские футболисты сыграли с костромским «Спартаком» в матче «Золото» Leon-Второй лиги. Впервые сибиряки приняли гостей на стадионе «Заря».

Во втором тайме у «Сибири» было, как минимум, два шанса забить гол. В одном из них мяч из пустых ворот выбил защитник соперников.

После 12 проведенных матчей «Сибирь» набрала семь очков и не смогла уйти с последнего, десятого места в турнирной таблице.

Ранее стало известно о победе ФК «Сибирь» в первенстве России.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в