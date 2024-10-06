Генералу Армагеддону из Новосибирска Сергею Суровикину предрекли будущее президента России

В сети обсуждается вопрос о преемнике главы государства. Военный из Новосибирска Сергей Суровикин назван одним из них, обратил внимание Сиб.фм.

Кремль подогрел интригу о потенциальном преемнике президента России Владимира Путина. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что участник СВО может стать следующим правителем.

«В Конституции четко прописано, что военный может возглавить государство», — пояснил Дмитрий Песков.

По мнению политолога Владимира Сипрова, главный признак преемника президента – быстрый карьерный рост.

«Большинству россиян хочется, чтобы состав нынешних правителей не менялся, но когда-нибудь это все равно произойдет, и президент озвучит имя своего преемника. Вполне возможно, что это будет кандидат из военных округов, связанные с СВО», — заявил он.

В сети начали массово обсуждать преемника Владимира Путина. Ряд экспертов склоняются к тому, что им вполне может стать генерал Армагеддон из Новосибирска Сергей Суровикин.

«Генерал имеет большой опыт военного дела, управления. Суровый и правильный командир. Вполне возможно, что его уже готовят к вышестоящей должности», — пояснил политолог Вячеслав Юрьев.

Напомним, Сергей Суровикин был главнокомандующим ВКС. После мятежа ЧВК «Вагнер» он отстранен от должности. После этого он пропал из медийного поля. Позже стало известно, что он отправлен на военную службу в Алжир.