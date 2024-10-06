Как защитить культуры от грызунов: рассказал новосибирцам агроном

Агроном рассказал жителям Новосибирска, как защитить культуры от грызунов.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, чтобы защитить культуры от грызунов, следует разбрасывать приманки.

“Яблони можно защитить одним простым способом. Взять строительную сетку с мелкими ячейками и плотно сделать кольцо вокруг дерева. Снизу обязательно присыпать почвой. Потом пойдут дожди, все замерзнет, и мышь под эту сетку уже не попадает”, — рассказал специалист.

Также агроном отметил, что приманки нужно прятать так, чтобы птицы не смогли их достать.

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