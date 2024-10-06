На побережье Бердской косы в Новосибирской области обнаружили пятно грязи

Большое пятно грязи было замечено на берегу Бердской косы.

По информации портала «Бердск-онлайн», вдоль побережья на Бердской косе Новосибирской области заметили огромное грязное пятно. Местные жители забили тревогу, они переживают, что оно может навредить людям и животным.

«Пока о масштабах проблемы официальных данных нет. Не определены источник и тип загрязнения водоема, не установлена его опасность для природы», — уточнили на портале.

Как рассказала директор УПР Бердска Елена Маркелова, загрязнение водоема могло произойти в другом месте, и течением его принесло к Бердской косе.

Напомним, что стала известна погода на новую рабочую неделю в Новосибирске 7-13 октября