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общество

На побережье Бердской косы в Новосибирской области обнаружили пятно грязи

Фото: Бердск-Онлайн

Большое пятно грязи было замечено на берегу Бердской косы.

По информации портала «Бердск-онлайн», вдоль побережья на Бердской косе Новосибирской области заметили огромное грязное пятно. Местные жители забили тревогу, они переживают, что оно может навредить людям и животным.

«Пока о масштабах проблемы официальных данных нет. Не определены источник и тип загрязнения водоема, не установлена его опасность для природы», — уточнили на портале.

Как рассказала директор УПР Бердска Елена Маркелова, загрязнение водоема могло произойти в другом месте, и течением его принесло к Бердской косе.

Напомним, что стала известна погода на новую рабочую неделю в Новосибирске 7-13 октября

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Валерия Митрохина
Журналист

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