На побережье Бердской косы в Новосибирской области обнаружили пятно грязи

Большое пятно грязи было замечено на берегу Бердской косы.
По информации портала «Бердск-онлайн», вдоль побережья на Бердской косе Новосибирской области заметили огромное грязное пятно. Местные жители забили тревогу, они переживают, что оно может навредить людям и животным.
«Пока о масштабах проблемы официальных данных нет. Не определены источник и тип загрязнения водоема, не установлена его опасность для природы», — уточнили на портале.
Как рассказала директор УПР Бердска Елена Маркелова, загрязнение водоема могло произойти в другом месте, и течением его принесло к Бердской косе.
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