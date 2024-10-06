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общество

Названы даты непрерывного снегопада в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Стало известно о первом снеге в Новосибирске в 2024 году.

По данным погодных сервисов, в Новосибирской области в конце октября ожидается первый снег и заморозки до -6 градусов.

Так, уже с 14 октября температура ночью начнет опускаться до -5, а днем поднимется только до +7 максимум.

С 26 октября температура воздуха не поднимется выше +3 градусов днем. Ночью ожидаются заморозки от -2 до -6 градусов.

И уже с 28 числа по региону ожидается первый обильный снег, который продлится всю неделю, до 3 ноября 2024 года.

Фото Названы даты непрерывного снегопада в Новосибирске 2

Напомним, что стало известно, какие растения зимуют под снегом в Новосибирске

#прогноз погоды
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Валерия Митрохина
Журналист

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