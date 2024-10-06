Новосибирский агроном дал советы по хранению капусты

Агроном дал жителям Новосибирска советы по хранению капусты.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на слова кандидата сельскохозяйственных наук Алексея Мармулева, сейчас настал период, когда можно убирать капуста, несмотря на то, что она выносит легкие заморозки.

«Однако капуста, которая попала под заморозки, хуже хранится. Она будет больше пригодна для засолки», — рассказал он.

По слова агронома, капусту можно убрать в холодильник, а лучше в подвал. Также рекомендуется оставить стебель.

Напомним, что названы даты непрерывного снегопада в Новосибирске