Новосибирцы отправились фотографироваться в поля с сеном

Жители Новосибирской области решили отправиться на фотосессию в поля.

Как сообщает BFM-Новосибирск, вчера, 5 октября 2024 года, рядом с одним из полей в Искитимском районе региона было замечено 17 припаркованных автомобилей, пассажиры которых отправились на фотосессию рядом с убранным и подготовленным к транспортировке сеном.

Один из фермеров рассказал, что большое количество людей, которые делают памятные осенние снимки, видит уже не первый раз и относится к этому спокойно.

Ранее Сиб.фм писал, что жителям Новосибирска рассказали о подготовке приусадебных участков к зиме