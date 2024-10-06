Опубликованы кадры с президентом России Владимиром Путиным в Новосибирске

В понедельник, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил свой 72-й день рождения. В честь этой даты Сиб.фм решил вспомнить визиты главы государства в Новосибирск.

Первый визит Путина состоялся в 2000 году, вскоре после его избрания президентом России. Вместе с тогдашним полпредом Леонидом Драчевским он посетил пиццерию «Патио Пицца», расположенную в центре города.

Второй визит произошел 17 февраля 2001 года, когда на станцию Новосибирск-Главный прибыл президентский поезд № 101. Машинисты, везшие главу государства, прошли строгий отбор.

В 2005 году Путин посетил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета на его открытии после реконструкции. Президент привез в подарок старинную гравюру на металле с изображением Москвы.

В 2007 году в ресторане La Maison Владимир Путин встретился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Президенты провели там чуть больше часа, заказав утку в вине с фруктами.

В октябре 2008 года Путин приехал на открытие нового моста через реку Обь на Северном объезде города.

Еще один визит состоялся в 2014 году, когда президент приехал на церемонию открытия Бугринского моста. Строительство этого важного объекта длилось 4 года.

В феврале 2018 года Путин посетил Новосибирск в рамках Дня науки. В ходе визита он пообщался со студентами местных вузов. В августе того же года президент вновь прибыл в город для участия в форуме «Технопром-2018» и посетил школу № 2 в Оби.