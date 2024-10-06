Под Новосибирском введен режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона

В Мошковском районе Новосибирской области действует режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона.

По данным МЧС России по Новосибирской области, на 6 октября в Мошковском районе действует режим ЧС из-за «неудовлетворительного водоснабжения в селе Новомошковское», а также в связи с обстоятельствами, создающими угрозу срыва отопительного сезона 2024-2025.

Уточняется, что это связано с отставаниями от графика выполнения работ на объектах теплоснабжения.

Ранее Сиб.фм публикован онлайн-карту подключения жилого фонда Новосибирска к отопительному сезону.