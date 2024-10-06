Появились новые подробности в деле по взрыву на улице Линейной в Новосибирске

9 февраля 2023 года из-за взрыва газа по адресу улица Линейная, 39 погибли 15 человек и 11 пострадали. За несколько дней до трагедии подсудимая Ирина Урбах обратилась к местными жителям дома, заявив о том, что предоставляет услуги по газовому оборудованию и предложила заменить гибкую подводку. После чего все работы выполнил второй подсудимый Евгений Кавун.

После трагического инцидента местные жители выдвинули версию о причине чрезвычайного происшествия: по их мнению, взрыв мог быть вызван неправильной заменой водопроводного шланга в одной из квартир.

В 2024 году эксперты Ростехнадзора подтвердили, что причиной взрыва стала некорректная установка шланга. Также было выявлено, что обвиняемые не имели лицензии и необходимых документов на оборудование.

«Оказание таких видов услуг осуществляет только специализированная организация, имеющая на это лицензию», — цитирует слова специалиста Ростехнадзора Вячеслава Зуева «Горсайт».

Сейчас обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в феврале 2024 года гособвинитель представил иск о взыскании с подсудимых 336 миллионов, которые город потратил на компенсацию пострадавшим. Также в марте того же года муж одной из погибших предъявил иск с требование взыскать с фигурантов: 1 780 000 за утрату имущества, 144 миллиона за недополученный заработок супруги и один 1 000 000 рублей на похороны.