Себестоимость производства свинины выросла в Новосибирской области

За прошлый год себестоимость производства 1 центнера свинины выросла до 9693 рублей.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на министерства сельского хозяйства региона, себестоимость 1 центнера свинины выросла на 10,7% — до 9693 рублей. Это обусловлено ростом затрат на производство продукции.

«За четыре года цены на мясо выросли на 152%, что обусловлено экономическими факторами — повышением уровня постоянных и переменных издержек производства, и, как следствие, повышением розничных цен (согласно данным Росстата, за период с 2020-2024 годы на 128%)», — уточнили в министерстве.

С начала 2024 года объем производства мяса свинины вырос на 104% по равнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41 100 тонн.