82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 14:19
пробки
3/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 14:19
пробки
3/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
сегодня 13:18
общество

Стала известна погода на новую рабочую неделю в Новосибирске 7-13 октября

Фото: Сиб.фм

Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с похолодания.

Синоптики «Яндекс.Погоды» сообщили, что в понедельник, 7 октября 2024 года, в Новосибирске ожидается +12 градусов днем и небольшой дождь.

Во вторник, 8 октября, температура воздуха опустится еще ниже – до +10 градусов, дожди также продолжат лить днем.

9 октября, в среду, потеплеет до +14 градусов.

В четверг, 10 октября, резко придут заморозки — ночью ожидается до 0 градусов и днем до +5.

11 октября станет еще холоднее — до +1 градуса днем.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о подготовке приусадебных участков к зиме

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в