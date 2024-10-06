Умер карикатурный депутат Виталий Наливкин

Стало известно о смерти актера Андрея Неретина, который сыграл роль депутата Виталия Наливкина.

О смерти актера стало известно 6 октября. Сообщается, что он умер из-за тромба.

4 октября стало известно, что Неретин закрывает сатирический проект из-за проблем со здоровьем. Актер не мог дальше сниматься, поскольку проходил реабилитацию после микроинсульта.

В феврале 2024 года сообщалось, что Неретину после падения с лестницы диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за проблем со здоровьем он оказался «практически прикован к кровати».

Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председателем исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа». В шоу освящались резонансные события и информационные поводы федерального уровня, например, борьба с коронавирусом. Участники проекта «Наливкин» привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, в 2020 году Неретин получил пять суток ареста за нецензурную брань и нетрезвое состояние в общественном месте, а через год — еще двое суток за то же правонарушение.