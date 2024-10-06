В Израиле произошел теракт. Есть погибшие и раненые

На центральной автобусной станции в городе Беэр-Шева на юге Израиля неизвестные открыли стрельбу по местным жителям.

Теракт произошел 6 октября. По данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), в результате трагедии одна женщина скончалась, 10 человек госпитализированы с тяжелыми травмами.

Известно, что погибшей 25 лет.

По данным MDA, у пятерых пострадавших огнестрельные ранения, а еще пятеро с ушибами и травмами от осколков стекла.

Нападавший был ликвидирован.

Как пишут местные СМИ, теракт совершил гражданин Израиля арабского происхождения.

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