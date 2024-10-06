В Новосибирске биолог Яновский назвал причину нашествия божьих коровок

6 октября новосибирцы пожаловались на нашествие божьих коровок. Биолог Алексей Яновский заявил, почему это происходит осенью.

Как пояснил Алексей Яновский корреспонденту Сиб.фм, нашествие божьих коровок в сентябре-октябре – обычное для Сибири явление. В этот период у них проходит период размножения. Кроме того, по словам биолога, в осенний период божьи коровки выделяют желтую жидкость, которая не съедобна для птиц. Поэтому жителям кажется, что в городе скапливается большое количество этих насекомых.

По словам биолога, в период размножения божьи коровки стремятся к солнцу, поэтому их можно заметить на крышах, подоконниках, балконе.

«Сейчас большое количество божьих коровок из-за теплой и сухой погоды. Из-за короткого периода развития, их можно редко встретить летом, но в больших количествах осенью. Сейчас у них идет период размножения», — объяснил Алексей Яновский.

Биолог говорит, что божии коровки безобидны для человека и благоприятны для сада и огорода, так как уничтожают вредителей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 6 октября новосибирцы заметили нашествие божьих коровок и прислали кадры насекомых в редакцию.